3 puana hasret kaldılar! Juventus yine kazanamadı
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Stadio Olimpico'da oynanan maçta galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic attı. Juventus, bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 12 puanla 8. sırada yer aldı.
KENAN YILDIZ İKİNCİ YARIDA GİRDİ
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç yıldız, ikinci yarının başında 46. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.
LAZIO NEFES ALDI, JUVENTUS KÖTÜ SERİYİ KIRAMADI
Bu sonuçla birlikte Lazio, iki maç aradan sonra galibiyetle tanışarak puanını 11'e yükseltti ve haftayı 10. sırada tamamladı. Juventus ise ligde üst üste 5. kez galibiyetten uzak kaldı. Torino ekibi, 12 puanla 8. sırada yer aldı. Juventus, Serie A'da son galibiyetini Inter'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada almıştı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ BELLİ
Serie A'nın 9. haftasında Lazio, Pisa deplasmanına çıkacak. Juventus ise Udinese'yi konuk ederek kötü gidişata son verme hedefiyle sahaya çıkacak.