3 puana hasret kaldılar! Juventus yine kazanamadı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Stadio Olimpico'da oynanan maçta galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic attı. Juventus, bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 12 puanla 8. sırada yer aldı.

  • Lazio, Serie A'nın 8. haftasında Juventus'u sahasında 1-0 mağlup etti.
  • Lazio'nun galibiyet golünü 9. dakikada Toma Basic attı.
  • Juventus'ta Kenan Yıldız, maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna girdi.
  • Lazio, bu galibiyetle puanını 11'e yükselterek 10. sırada yer aldı.
  • Juventus, ligde üst üste 5. maç galibiyet alamadı ve 12 puanla 8. sırada kaldı.
  • Serie A'nın 9. haftasında Lazio deplasmanda Pisa ile, Juventus ise evinde Udinese ile oynayacak.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Stadio Olimpico'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.

KENAN YILDIZ İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç yıldız, ikinci yarının başında 46. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.

LAZIO NEFES ALDI, JUVENTUS KÖTÜ SERİYİ KIRAMADI

Bu sonuçla birlikte Lazio, iki maç aradan sonra galibiyetle tanışarak puanını 11'e yükseltti ve haftayı 10. sırada tamamladı. Juventus ise ligde üst üste 5. kez galibiyetten uzak kaldı. Torino ekibi, 12 puanla 8. sırada yer aldı. Juventus, Serie A'da son galibiyetini Inter'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada almıştı.

GELECEK HAFTA RAKİPLERİ BELLİ

Serie A'nın 9. haftasında Lazio, Pisa deplasmanına çıkacak. Juventus ise Udinese'yi konuk ederek kötü gidişata son verme hedefiyle sahaya çıkacak.

