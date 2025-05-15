3. Lig Play-Off 3. Tur İlk Maçları Tamamlandı

3. Lig Play-Off 3. Tur İlk Maçları Tamamlandı
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Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur ilk maçları sona erdi. Takımlar, finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele etti. Rövanş müsabakaları 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Nesine 3. Lig play-off üçüncü turda ilk maçlar tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Rövanş müsabakaları, 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

3. Lig play-off üçüncü tur ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Muşspor-Karşıyaka: 0-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: 2-0

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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