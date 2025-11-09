Haberler

3. Lig Maçında Şiddetli Arbede: Taraftarlar Sahayı Bastı

3. Lig Maçında Şiddetli Arbede: Taraftarlar Sahayı Bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal Bulvarspor-Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. karşılaşmasında son dakika golü sonrası ev sahibi takım taraftarları sahaya inerek arbede çıkardı. Olayda iki futbolcu yaralandı ve maç 3-2 Küçükçekmece Sinop Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynanan Kartal Bulvarspor- Küçükçekmece Sinop Spor A. Ş. karşılaşmasında konuk ekibin maçın son dakikasında attığı gol sonrası ev sahibi takım taraftarları sahaya indi ve arbede yaşandı.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan 3'ncü Lig 1'nci Grup maçında Bulvarspor- Küçükçekmece Sinop Spor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 2-2 devam eden maçın 90'ncı dakikasında Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. futbolcusu Enes İlkin takımını öne geçiren 3'üncü golü attı.

3'üncü golün ardından Bulvar Spor taraftarları sahaya inerek konuk takım oyuncularına müdahale etmek istedi. Bu sırada konuk takım futbolcuları ve ev sahibi takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı olaylar sırasında Küçükçekmece Sinop Sporlu iki futbolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaklaşık 15 dakika olaylar nedeniyle duran oyun devam etti. Hakem tarafından 7 dakika daha oynatılan karşılaşma 3-2 Küçükçekmece Sinop Spor galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşma sonrası Küçükçekmece Sinop Spor yöneticileri yaşanan olaylara tepki göstererek, karşılaşma boyunca rakip takım aleyhine kötü tezahürat yapan Bulvar Sporlu taraftarların Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'na şişe, çakmak gibi madde sokmalarını ve sahaya atmalarını eleştirdi.

Ev sahibi takımdan bazı taraftarların gözaltına alındığı olaylar sonrası polisin, sahaya atlayan ve elinde bıçak olduğu ihbar edilen Bulvar Sporlu taraftarı aradığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.