3. Lig 4. Grup'ta Şampiyonluk ve Kümede Kalma Düğümü Yarın Çözülecek

EGE ekiplerinin ağırlıklı yer alarak Play-Off oynayacak takımların belli olduğu 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk ve kümede kalma düğümü yarın çözülecek. Ege temsilcileri bitime 2 maç kala yarın saat 16.00'da kader sınavlarına çıkacak. Düşme hattındaki İzmir temsilcisi Bornova 1877, bu maçı kazanırsa şampiyonluğu garantileyecek lider Kütahyaspor'u deplasmanda yenemezse amatöre düşecek. Yine düşme potasındaki İzmir Çoruhlu FK, Bornova Stadı'nda iddiasız Uşakspor'u yenerek umudunu son haftaya taşımaya çalışacak. Çoruhlu da kazanamazsa kurtuluş umudunu yitirecek.

Tire 2021 FK'yı ağırlayacak düşme hattındaki Afyonspor kazanamazsa düşecek, kazanırsa son hafta Altay deplasmanında final maçına çıkacak. Haftayı bay takım olarak geçip hükmen 3 puan alacak Altay ise kurtuluşunu ilan etmek için rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Grupta Play-Off'u geçen hafta garantileyen Balıkesirspor, az da olsa şampiyonluk şansı bulunan ikinci sıradaki Eskişehirspor'u Balıkesir Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Grupta Eskişehir Anadolu-Ayvalıkgücü Bld, Alanya 1221-Denizli İdmanyurdu maçları da yapılacak.

