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10 dakika içinde dağıldılar! Galatasaray, Sturm Graz'a yenildi

Spor Haberleri

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında Sturm Graz ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 10 dakikada yediği 2 golle mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Süper Lig devi Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

10 DAKİKADA 2 GOL

İlk yarısı golsüz eşitliklikle geçilen mücadelede Sturm Graz'a galibiyeti getiren goller 71 ve 82. dakikalarda Grgic'ten geldi.

ZANIOLO'NUN PARMAĞI ÇIKTI

Maçın ilk yarısında sol el serçe parmağı çıkan Zaniolo'nun parmağı yerine takıldı. İtalyan oyuncu ardından oyuna devam etti.

3 dakikada 2 gol yediler! Galatasaray, Sturm Graz'a yenildi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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