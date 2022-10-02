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3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu

Spor Haberleri

3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Avrupa Yakası'nın en büyük çocuk maratonu olan etkinlik Dünya Çocuk Günü'nden koşuldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'ndeki organizasyon, Başakşehir'de ikamet eden 0-13 yaş grubu çocukların katılımı ile düzenlendi.

Bitiş çizgisinde her çocuğun "Hoşgeldin şampiyon" sözleriyle karşılandığı maratonda, 0-7 yaşındaki çocuklar, anne ve babalarıyla 300 metrede, 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metrede yarıştı.

"Haydi Çocuklar Her Birlikte Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Başakşehir'deki sporseverler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Dünya Çocuk Günü Başakşehir Çocuk Spor Haberler

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