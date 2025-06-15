3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Birincilik Eddy Merckx'in

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Birincilik Eddy Merckx'in
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Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Belçikalı sporcu Eddy Merckx birinci oldu. Turnuvada 22 ülkeden 149 sporcu mücadele etti.

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Belçikalı sporcu Eddy Merckx birinci oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden 149 sporcu mücadele etti.

Dünyanın önemli bilardocularını buluşturan kupa, bugün final müsabakalarıyla tamamlandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

1. Eddy Merckx (Belçika)

2. Quyet Chien Tran (Vietnam)

3. Glenn Hofman (Hollanda)

3. Sameh Sidhom (Mısır)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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