3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Ankara'da başladı
Ankara Gölbaşı'ndaki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda 23 ülkeden 149 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'yi 28 sporcunun temsil ettiği organizasyon 14 Haziran'da sona erecek.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Ankara'da başladı.
Gölbaşı ilçesindeki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda 23 ülkeden 149 sporcu mücadele edecek.
Türkiye'yi 28 sporcunun temsil edeceği organizasyon, 14 Haziran Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu