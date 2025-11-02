Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'nda Dereceye Girenler Belirlendi

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Yarışlarda ILCA 6 ve ILCA 4 kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'nda dereceye girenler belli oldu.

Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde 3 gün süren organizasyona Karşıyaka, Göztepe, Foça, ARM Urla ve Çeşme Batı Yelken Kulüplerinden 22 sporcu katıldı.

ILCA 6'da ilk 3 sıra Su Bayrak (Karşıyaka), Ahmet Efe Elbirlik (Göztepe) ve Erk Karan Esen'den (Göztepe) oluştu.

ILCA 4'te ise ARM Urla Yelken'den Kuzey Gürsoy birinci, Foça Yelken'den Hasan Karaorman ikinci ve Göztepe'den Selim Öz İzmir üçüncülüğü elde etti.

Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Başkanı Eray Zünbül, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılında bu özel kupayı denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Katılan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

title
