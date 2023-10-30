29 Ekim Cumhuriyet Kupası Muay Thai Şampiyonası Besni'de Gerçekleştirildi

Türkiye Muay Thai Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Muay Thai Şampiyonası, Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirildi. 8 kulüpten toplam 120 sporcunun katıldığı müsabakalara Kaymakam Çağlar Partal, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı.

Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Muay Thai Şampiyonası Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kadın-Erkek 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları bugün Besni İlçe Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman ve Gaziantep'ten 8 kulüpten toplam 120 sporcunun katıldığı müsabakalara Kaymakam Çağlar Partal, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi. Müsabakalara katılan sporcularla toplu fotoğraf çektiren Kaymakam Partal, dereceye giren sporculara madalya takdim etti. - ADIYAMAN