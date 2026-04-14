Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvası Antalya'da tamamlandı
Kemer'de düzenlenen 28. Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye'nin 32 madalya kazandığı turnuvada, kadınlarda Kazakistan birinci olurken, serbest stil ve grekoromende de Kazakistan öne çıktı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 28. Uluslararası Zafer Kupası 17 Yaş Altı Güreş Turnuvası sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda serbest stilde 9, grekoromende 10, kadınlarda 5 ülkeden 600 sporcunun yer aldığı organizasyon, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.
Milli sporcular, turnuvada 5'i altın, 8'i gümüş, 19'u bronz 32 madalya kazandı.
Organizasyonda ülke sıralamaları şöyle oluştu:
Kadınlar:
1- Kazakistan - 195 puan
2- Türkiye - 190 puan
3- Kırgızistan - 150 puan
Serbest stil:
1- Kazakistan - 177 puan
2- Azerbaycan - 147 puan
3- Türkiye - 146 puan
Grekoromen:
1- Kazakistan - 171 puan
2- Azerbaycan - 169 puan
3- Türkiye - 140 puan