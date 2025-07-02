28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası Grup Maçları Tamamlandı

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda grup maçları tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun üçüncü gününde iki müsabaka oynandı.

Günün ilk maçında Karadağ, Hırvatistan'ı 89-84 yendi. Diğer mücadelede ise Avusturya, Büyük Britanya'yı 82-63 mağlup etti.

Turnuvanın ilk 2 gününde oynadığı müsabakaları kazanarak grubunu lider bitiren Türkiye, Büyük Britanya ile eşleşti.

Organizasyonda yarın saat 13.00'te Türkiye-Büyük Britanya, 16.00'da Karadağ-Slovenya ve 19.00'da Hırvatistan-Avusturya maçları oynanacak.

Bu karşılaşmaların sonuçlarına göre finalist takımlar ile üçüncülük ve beşincilik maçına çıkacak ekipler belli olacak.