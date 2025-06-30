28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası Başladı

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye, Karadağ'ı 106-80 yenerek galibiyetle başladı. Turnuvada 6 ülkenin 20 yaş altı takımları mücadele ediyor.

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde iki maç oynandı.

Türkiye, Karadağ'ı 106-80 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Millilerde Salih Altuntaş 20, Emre Melih Tunca 15 sayı kaydetti.

Diğer müsabakada ise Avusturya, Slovenya'yı 81-78 mağlup etti.

Turnuvada yarın saat 16.00'da Slovenya-Büyük Britanya ve 19.00'da Türkiye-Hırvatistan maçları yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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