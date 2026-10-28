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27 yaşındaki İsa Güler, Muğlaspor'daki sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldı

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27 yaşındaki İsa Güler, Muğlaspor'daki sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor'da 27 yaşındaki santrfor İsa Güler, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Güler, yüksek bonservis talebi ve ödenmeyen şampiyonluk primleri nedeniyle ilgilenen kulüplerle anlaşamadığını, kadro dışı bırakıldığını öne sürdü.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son haftaların formda ekiplerinden Muğlaspor'da 27 yaşındaki santrfor İsa Güler, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Söke 1970'ten transfer edilip, yeşil-beyazlı kulüple 2'nci Lig'de kupa kaldıran İsa, transfer olurken 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen yarım sezon oynadıktan sonra serbest kalması konusunda sözlü anlaşma yaptıklarını, ancak Muğlaspor'un sezon bitiminde ayrılması için yüksek bir bonservis ücreti istediğini dile getirdi.

İsa, "Neredeyse 1 yıllık kazancıma denk bonservis bedeli talep edildi, şampiyonluk primlerim ödenmedi. Talep edilen bedel nedeniyle ilgilenen kulüplerle anlaşma sağlayamadım. Transfer dönemi boyunca indirim yapılmadı, kiralık ayrılma talebim de kabul edilmedi. Dönem sona erdiğinde yeni sezondaki ücretim netleştirilmedi ve takıma dahil edilmedim. Kendimi gösterme fırsatı bulmadan teknik heyetin raporu gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakıldığım bildirildi. Tesiste konaklamama izin verilmedi. Emeğimin ve haklarımın takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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