Haberler

27. Dünya Karate Şampiyonası Mısır'da Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27. Dünya Karate Şampiyonası, yarın Mısır'ın Kahire şehrinde başlayacak. 88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı etkinlikte Türkiye'yi toplam 11 sporcu temsil edecek.

27. Dünya Karate Şampiyonası, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak.

88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı organizasyon, 30 Kasım Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 5'i kadın toplam 11 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkek ferdi kata: Enes Özdemir

Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür

Erkek kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Erkek para-karate: Berkay Uslu

Kadın ferdi kata: Dilara Bozan

Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Para karate: Nesrin Cavadzade

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.