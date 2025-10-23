Haberler

26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi
26 yıllık isim sponsorunu kaybeden ve sponsor arayışlarına devam eden Karşıyaka'ya, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin destek vereceği iddiası heyecana neden oldu. Hakan Safi'ye Karşıyaka'ya sponsor olması için teklif götürüldüğü ve Hakan Safi'nin Karşıyaka'ya destek verme fikrini değerlendirdiği öne sürüldü.

  • Karşıyaka, 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra son iki sezondur sponsorsuz kaldı.
  • Karşıyaka'ya Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin sponsor olması için teklif götürüldü.
  • Hakan Safi'nin Karşıyaka'ya destek verme fikrini değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi.
  • Hakan Safi, sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer etmişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra son iki sezondur sponsorsuz kalan bir dönemin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Karşıyaka'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKAN SAFİ İDDİASI

Yeni sponsorunu arayan Karşıyaka'da Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin takıma destek vereceği iddiası heyecan yarattı. Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında yöneticilik yapmasına rağmen ligde Beşiktaş ve Kocaelispor'a da holdingi aracılığıyla reklam katkısı sağlayan Safi'ye Karşıyaka'ya sponsor olması için teklif götürüldüğü öğrenildi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Hakan Safi'nin İzmir'in ve Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulübü Karşıyaka'ya destek verme fikrini değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE ROL OYNADI

Hakan Safi, sezon başında futbolda A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
