26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası Muğla'da Başladı

26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası Muğla'da Başladı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 26. Türkiye Üniversiteler Arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası, açılış müsabakası ve çelenk sunma töreni ile başladı. Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 18 takım katılıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası açılış müsabakası ile başladı.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 01-05 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak olan 26. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda ilk olarak Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından sporcularla kortej yürüyüşü yapıldı. Köyceğiz Atatürk Kordonu'nda yapılan yürüyüşte coşku doruktaydı. Marşlarla yapılan yürüyüş Köyceğiz Delta Plajı'nda sona erdi. Açılış konuşmalarından sonra plaket törenine geçildi. Plaket takdiminin akabinde açılış müsabakası ile turnuva resmen başladı. Türkiye Üniversiteler Arası 26. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası'na; Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi takımları katılacak. 9 kadın 9 erkek olmak üzere 18 takımın mücadele edeceği turnuva 5 Temmuz'da ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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