26 milyon euroluk yıldız golcü Türk mü oluyor? Stefan Kuntz ikna etmeye çalışıyor

Burak Yılmaz'ın milli formadan emekli olmasıyla birlikte santrfor mevkisinde büyük problem yaşayan Stefan Kuntz'un Championship'te boy gösteren Rhian Brewster'a Ay-Yıldızlı formayı giydirmek için büyük çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Stefan Kuntz, son maçlarda gösterilen performansların ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Alman çalıştırıcının tepkilere kulağını tıkadığı ve takımını nasıl geliştirebileceğine odaklandığı belirtildi.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINA SEÇİLEMEDİ

Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ı bırakmasının ardından santrfor bölgesinde yaşanan problemi çözmek isteyen Stefan Kuntz, kolları sıvadı. Gözlemlerini sürdüren deneyimli çalıştırıcının gündemine son olarak Rhian Brewster geldi. Annesi Kıbrıs Türk'ü olan ve İngiltere Milli Takımı'na seçilmeyen 22 yaşındaki futbolcunun Barbados'u da seçmeyeceğini düşünen Kuntz, genç oyuncuyu A Milli Takım'a katmak için harekete geçti.

MAÇINI İZLEDİ, İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sheffield United - Blackpool maçını takip etmeye giden Kuntz'un santrfor oyuncusu ile bir görüşme yaparak A Milli Takım için ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

26 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig devleri Chelsea ve Liverpool'un alt yaş gruplarında forma giyen Brewster, 2020/21 sezonu yaz transfer döneminde 26 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Sheffield United'ın yolunu tutmuştu.

15 RESMİ MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon Sheffield United formasıyla 15 resmi maça çıkan Brewster, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. İngiltere U-21 Takımı'nın da formasını 16 maçta terleten Rhian Brewster, 1 gol kaydetti.