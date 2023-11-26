24Erzincanspor, Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında 24Erzincanspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Kubilay Türk Yılmaz, Ali Altınöz ve Muhammed Enes Yılmaz'ın attığı gollerle 24Erzincanspor galip geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'u ile 3-0'lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Harun Terin, Muhammet Oğuzhan Öztaş
24Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter (dk. 90 Gökhan Payal), Ziya Alkurt (dk. 90 Oğuzhan Aynaoğlu), Çınar Tarhan, Kubilay Türk Yılmaz (dk. 73 Muhammed Enes Yılmaz ), Ali Altınöz ( dk.73 Furkan Işıkdemir), Yusuf Onur Arıkan, Hasan Kaya (dk. 80 Bahadır Taşdelen), Gençer Cansev, Enes Yılmaz
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca (dk. 71 Cemal Kızılateş), Mehmet Küçükdurmuş, Abdulkerim Canlı (dk. 84 Muhammed Haşim Çoban), Cem Özdemir, Ayberk Kaygısız (dk. 46 Muhlis İstemi), Alim Harlak (dk. 71 Zeki Mert Saki), Osman Torun, Gürkan Başkan
Goller: Kubilay Türk Yılmaz, Ali Altınöz, Muhammed Enes Yılmaz (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Çınar Tarhan (24Erzincanspor) Samet Karakoç, Cem Özdemir (Isparta 32 Spor) - ERZİNCAN