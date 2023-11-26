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24Erzincanspor, Isparta 32 Spor'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında 24Erzincanspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Kubilay Türk Yılmaz, Ali Altınöz ve Muhammed Enes Yılmaz'ın attığı gollerle 24Erzincanspor galip geldi.