24Erzincanspor kendi evinde Ankaragücü'ne 2-0 yenildi
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 24Erzincanspor, kendi evinde Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Ankaragücü gollerini 27. dakikada Batuhan Gürsoy ve 60. dakikada Osman Çelik ile buldu. Bu sonuçla Erzincanspor 22 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 31'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.
13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya 6 eksikle çıkan başkent temsilcisi, buna rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Ankaragücü'nün galibiyet golleri 27. dakikada Batuhan Gürsoy ve 60. dakikada Osman Çelik'ten geldi.
Bu sonuçla 24Erzincanspor ligde 22 puanda kalırken Ankaragücü, puanını 31'e yükselterek 8. sıraya yükseldi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor