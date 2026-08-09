24. Geleneksel Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası Yayladağı'nda Başladı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Geleneksel Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası, farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımıyla başladı.

Devrent Sosyal Tesisleri Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı’nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışı; İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Oruç Ertürk, Özbekistan Bel Güreşi Federasyonu Başkanı Ravshan Dastirov, Azerbaycan Kafile Başkanı Alakbar Aliavsarov, siyasi parti ilçe başkanları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ata sporu aba güreşinin heyecanı, farklı ülkelerden gelen sporcular ile Hataylı vatandaşların katılımıyla yaşanıyor. Şampiyonada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

24. Geleneksel Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası çekişmeli müsabakalar ile devam ediyor.

Haber: Hüseyin ZORKUN

Kaynak: Haber Platformu