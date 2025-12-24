Haberler

24 Erzincanspor'da denetim süreci bakanlık aşamasında

Güncelleme:
24 Erzincanspor Kulübü, denetim raporunun sürecini kamuoyu ile paylaştı. Müfettişlerin incelemeleri tamamlandı, fakat raporun içeriği hakkında bilgi verilmedi. Sürecin Bakanlık onay aşamasında olması eleştirilere neden oldu. Kulüp, şeffaflık vurgusu yaparken, belirsizlik sürüyor.

24 Erzincan spor Kulübü, uzun süredir kamuoyunda merak konusu olan denetim raporuna ilişkin sürecin geldiği aşamayı açıklamak zorunda kaldı. Kulüp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, kulübün talebi üzerine başlatılan denetim süreci kapsamında görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı. Hazırlanan İnceleme/Denetim Raporu'nun, Bakanlık Makamı onayının ardından resmi işleme alınacağı bildirildi. Ancak raporun içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmaması dikkat çekti.

Kamuoyunda oluşan soru işaretlerine rağmen sürecin halen Bakanlık onay aşamasında olması, kulüp yönetimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Açıklamada, sürecin ne zaman tamamlanacağına dair net bir takvim verilmezken, yalnızca "süreç tamamlandığında bilgilendirme yapılacağı" ifadeleriyle yetinildi.

Kulüp yönetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yapsa da, raporun sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Denetim sürecinin sonucu, hem spor kamuoyu hem de Erzincanlı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Gözler şimdi, Bakanlık tarafından onaylanması beklenen denetim raporunun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağına çevrilmiş durumda.

Öte yandan bugün 24 Erzincanspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, ilk oturumda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2 Ocak Cuma günü yeniden yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
