24Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 21. haftada 24 Erzincanspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 25'e yükseltti. Golleri Batuhan Artaslan ve Ahmet Dereli kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk eden 24 Erzincanspor, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
Erzincanspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Batuhan Artaslan ve 67. dakikada penaltıdan Ahmet Dereli kaydetti. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten kırmızı-siyahlı ekip ligde 12. sıraya çıktı. Karşılaşma, il protokolü tarafından da tribünden takip edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor