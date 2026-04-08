23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

Arjantinli futbolcu Ignacio Lagos, yaptığı açıklamayla ülke futbol tarihinde bir ilke imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun açıklaması kısa sürede gündem oldu.

TARİHE GEÇEN AÇIKLAMA

Lagos, eşcinsel olduğunu açıklayarak Arjantin futbolunda bu yönde açık kimliğiyle öne çıkan ilk futbolcu oldu.

GÜNDEM OLDU

Genç oyuncunun bu açıklaması futbol dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.