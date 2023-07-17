23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak

23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı, Bulgaristan'da 19-23 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentindeki organizasyonda 10 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, bu yıl milli sporcuların önemli başarılar aldığı aktararak, "2023 senesinde daha yılın ilk yarısı olmadan toplam 16 madalya kazandık. Ancak asıl macera şimdi başlıyor. Bunun en önemli adımı da 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası. Buradan zaferle ayrılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 19 Temmuz Çarşamba günü eleme yarışlarıyla başlayacak ve 23 Temmuz Pazar günü finallerle sona erecek.