23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tüpraş Stadı'nda kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre törene Başkan Serdal Adalı, Genel Sekreter Uğur Fora, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, İcra Kurulu Danışmanı Şule Gökırmak, BJK Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK Kabataş Vakfı Okulları İcra Kurulu Üyesi Selman Küçük, BJK Kabataş Vakfı Okulları Kültür Sanattan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Servet Dilber, BJK Kabataş Vakfı Okulları Sportif Faaliyetler Genel Müdürü Berna Balbay, İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Tuğçe Küpeli, Lise Müdürü Mustafa Yeşiltaş, BJK Kabataş Vakfı Okulları'nın öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katıldı.

Başkan Serdal Adalı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o büyük vizyonuyla bugünü siz çocuklarımıza, gençlerimize armağan etti. Çünkü Beşiktaş'ımızın, ülkemizin, hatta dünyanın geleceği sizin ellerinizde şekillenecek. Her biriniz bizim için sözle ifade edilemeyecek kadar kıymetlisiniz. Biz de sizlere, Beşiktaş arması ve Kabataş çatısı altında en iyi, en doğru hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir güven duyduğu gençliğimize elbette biz de çok inanıyor, çok güveniyoruz. Sizlere güzel bir geleceğin yanında güçlü bir Beşiktaş bırakmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Tıpkı ülkemizin olduğu gibi Beşiktaş'ımızın yarınları, geleceği, teminatı da sizlersiniz. Bu çatı altında eğitiminizi ve çalışmalarınızı en güzel şekilde tamamlayacağınıza, buradan aldığınız güçle Beşiktaş'ımıza ve ülkemize büyük hizmetler vereceğinize yürekten inanıyorum."

BJK Kabataş Vakfı Okulları öğrencileri yöresel halk oyunları, dünya halk danslarından örnekler, şarkılar ve şiir dinletileri eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Temsili başkanlık devir teslim töreni yapıldı

Serdal Adalı, kutlamalar kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne BJK Kabataş Vakfı Okulları 5. sınıf öğrencisi İlker Bakkal'a devretti.

Başkan Adalı daha sonra, İlker Bakkal ile BJK Kabataş Vakfı Ortaokulu Öğrenci Meclis Başkanı 6. Sınıf öğrencisi Barış Çelikten'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak Beşiktaş forması hediye etti.