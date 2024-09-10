23 Elazığ FK Kulüp 2. Başkanı istifa etti

23 Elazığ FK'da, Kulüp 2. Başkanı Mahir Sönmez, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 23 Elazığ FK'da 2. Başkan Mahir Sönmez, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sönme yaptığı yazlı açıklamada, "Her daim 23 Elazığ FK kulübünün bir taraftarı olarak bundan sonraki süreçte ilimizin bu güzide takımına sonuna kadar desteklerimi esirgemeyeceğimin bilinmesini isterim. Stadyumda yer alarak, kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim" dedi. - ELAZIĞ