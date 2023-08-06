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23 Elazığ FK kalecisi Eren Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından 23 Elazığ FK, kalecisi Eren Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Geçtiğimiz sezon sakatlık yaşayan Yılmaz, yeni sezonda takımın sezon öncesi kampına katıldı.

23 Elazığ FK kalecisi Eren Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde start veren 23 Elazığ FK, kalecisi Eren Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başarılı performansıyla dikkat çeken tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezon ara dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Yeni sezon için tekrar anlaşmaya varılan Eren, takımın sezon öncesi kampına katıldı. Bordo-Beyazlı ekip böylelikle İlhan Aslanoğlu'nun ardından ikinci transferini resmileştirmiş oldu.

Öte yandan daha önce anlaşmaya varılan teknik direktör Alaettin Çiçek'le de 1 yıllık sözleşme imzalandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Eren Yılmaz Elazığ Spor Haberler

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