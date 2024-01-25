23 Elazığ FK, Hasan Uğur Kardal ile sözleşme imzaladı

23 Elazığ FK, anlaşmaya vardığı teknik sorumlu Hasan Uğur Kardal ile resmi sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grupta alt sıralardan bir an önce kurtulmak isteyen ve bu kapsamda teknik sorumlu Bahattin Ergüven'le yollarını ayırdıktan sonra son olarak A. Eynesil Belediyespor'u çalıştıran Hasan Uğur Kardal'la anlaşan 23 Elazığ FK, yeni teknik sorumlusu için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine sportif direktör Cengiz Şeremet'le birlikte katılan Kardal, kendisini sezon sonuna kadar 23 Elazığ FK'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ