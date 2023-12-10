Üye Girişi
Haberler

23 Elazığ FK, GH Çankaya SK ile berabere kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig 4. Grup 14. Hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında GH Çankaya SK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta İlhan ve Sezer'in golleriyle öne geçen Elazığ FK, Mehmet Kaan ve Enes'in gollerine engel olamadı.

TFF 3. Lig 4. Grup 14. Hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında GH Çankaya SK ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Batuhan Bayar, İsmail Semih İleri, Oğuzhan Anıl

23 Elazığ FK: Emir Ali Demlikoğlu, Sezer Kahraman, İlhan Aslanoğlu (Ferit dk. 88), Seyid Ahmet Han (Mehmet Ali dk. 88), Halil Can Doğan, Burak Konaç, Arif Emre Eren, Murat Kayalı (Semih dk. 83), Hamza Tosun (Eren dk. 68), Fatih Kızılay, Serdar Yıldırım

GH Çankaya SK: Onur Küçük, Malik Karaahmet, Emirhan Korkmaz, Kadir Bakırtaş, Adnan Emir Koldere (Enes dk. 46), Metehan Mertöz (Doğukan dk. 56), Okan Toprak (Berkay Anıl dk. 56), İsmail Cem Kara, Can Demir Aktav, İlyas Ural, Mehmet Kaan Türkmen

Goller: İlhan (dk. 6), Sezer (dk. 45) (23 Elazığ FK) Mehmet Kaan (dk. 33), Enes (dk. 71) (GH Çankaya SK)

Sarı Kartlar: Burak, Murat, Fatih, Seyid Ahmet (23 Elazığ FK), Kadir (GH Çankaya SK) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Kaan Çankaya Elazığ Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title