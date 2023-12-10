23 Elazığ FK, GH Çankaya SK ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 4. Grup 14. Hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında GH Çankaya SK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta İlhan ve Sezer'in golleriyle öne geçen Elazığ FK, Mehmet Kaan ve Enes'in gollerine engel olamadı.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. Hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında GH Çankaya SK ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Batuhan Bayar, İsmail Semih İleri, Oğuzhan Anıl
23 Elazığ FK: Emir Ali Demlikoğlu, Sezer Kahraman, İlhan Aslanoğlu (Ferit dk. 88), Seyid Ahmet Han (Mehmet Ali dk. 88), Halil Can Doğan, Burak Konaç, Arif Emre Eren, Murat Kayalı (Semih dk. 83), Hamza Tosun (Eren dk. 68), Fatih Kızılay, Serdar Yıldırım
GH Çankaya SK: Onur Küçük, Malik Karaahmet, Emirhan Korkmaz, Kadir Bakırtaş, Adnan Emir Koldere (Enes dk. 46), Metehan Mertöz (Doğukan dk. 56), Okan Toprak (Berkay Anıl dk. 56), İsmail Cem Kara, Can Demir Aktav, İlyas Ural, Mehmet Kaan Türkmen
Goller: İlhan (dk. 6), Sezer (dk. 45) (23 Elazığ FK) Mehmet Kaan (dk. 33), Enes (dk. 71) (GH Çankaya SK)
Sarı Kartlar: Burak, Murat, Fatih, Seyid Ahmet (23 Elazığ FK), Kadir (GH Çankaya SK) - ELAZIĞ