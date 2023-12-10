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23 Elazığ FK, GH Çankaya SK ile berabere kaldı

10 Aralık 2023 15:09 Son Güncelleme: 15:11 Abone Ol

TFF 3. Lig 4. Grup 14. Hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında GH Çankaya SK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta İlhan ve Sezer'in golleriyle öne geçen Elazığ FK, Mehmet Kaan ve Enes'in gollerine engel olamadı.