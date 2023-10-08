23 Elazığ FK, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 5'inci hafta maçında 23 Elazığ FK, evinde Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maç öncesi 23 Elazığ FK'nın kaptanlarından Murat Kayalı'ya plaket verildi.
Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan 23 Elazığ FK, 16'ncı dakikada Halilcan'ın golüyle öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Murat Kayalı'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıda Bursa Yıldırımspor, Burak Osman'ın golüyle farkı bire indirdi. Ancak 23 Elazığ FK, Oğuzhan'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı.
Maç öncesi 400'üncü resmi maçına çıkan 23 Elazığ FK'nın kaptanlarından Murat Kayalı'ya kulüp tarafından plaket verildi.
Bu sonuçla 23 Elazığ FK, puanını 3'e yükseltti. Bursa Yıldırımspor ise 6 puanda kaldı.