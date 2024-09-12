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23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, konuk ettiği 12 Bingölspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Tekin YALÇINKAYA / ELAZIĞ, -

STAT: Elazığ Doğukent

HAKEMLER: Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ, Osman Korkmaz

23 ELAZIĞ FK: Eren Yılmaz - Güray Fırat, Boran Tütünci (Dk. 72 Haluk Hakan), Burak Kaan Sezgin (Dk. 72 Ahmet Yağız), Berke Gürbüz (Dk. 68 Eren Taştan), Sedat Peker (Dk. 88 Koray Ege Sağım), Muhammed Kavaklı, Fatih Onay, Batuhan Beştaş, Hüseyin Akın Aydın (Dk. 88 Resul Karakoyun), Haktan Yüce

12 BİNGÖLSPOR: Oğuzhan Çelik - Muhammet Serdar Yazıcı (Dk. 63 Savaş Oday), Ali Aydın, Burak Sürmeli, Bilal Çebi, İsmail Palta (Dk. 71 Osman Ersöz), Muhammed Altunbay (Dk. 63 Serbay Yağız), Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ruhi Yıldız (Dk. 63 İdris Ömer), Batuhan Aktaş (Dk. 77 Eray Aktaş)

GOLLER: Dk. 43 Berke Gürbüz, Dk. 57 Sedat Peker (23 Elazığ FK)

SARI KARTLAR: Koray Ege Sağım (23 Elazığ FK) - Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ali Aydın, Eray Aktaş, Osman Ersöz (12 Bingölspor)

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, konuk ettiği 12 Bingölspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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