22. Bosphorus Cup Yelken Yarışlarında Boğaziçi Etabı Tamamlandı

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan 22. Bosphorus Cup yelken yarışlarının ikinci gününde Boğaziçi etabı geçildi. İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler oluşturan yarışçılar, Dolmabahçe'den start alıp, Çırağan Sarayı önünde etabı tamamladı. Dereceye girecek ekipler ise yarın gerçekleştirilecek Caddebostan Etabı'nın ardından belli olacak.