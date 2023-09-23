22. Bosphorus Cup Yelken Yarışlarında Boğaziçi Etabı Tamamlandı
Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan 22. Bosphorus Cup yelken yarışlarının ikinci gününde Boğaziçi etabı geçildi. İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler oluşturan yarışçılar, Dolmabahçe'den start alıp, Çırağan Sarayı önünde etabı tamamladı. Dereceye girecek ekipler ise yarın gerçekleştirilecek Caddebostan Etabı'nın ardından belli olacak.
Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri konumundaki 22. Bosphorus Cup yelken yarışlarının ikinci gününde Boğaziçi etabı geçildi.
"Celebrate Istanbul" temasıyla düzenlenen, yerli ve yabancı bin 200 yelkencinin yer aldığı organizasyonun Boğaziçi etabında ekipler kıyasıya mücadele verirken, İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul Boğazı'nda güzel havanın tadını çıkaran yarışçılar, Dolmabahçe'den start alıp, Çırağan Sarayı önünde etabı bitirdi. Sahil hattında vatandaşlar da organizasyonu takip etti.
22. Bosphorus Cup'ta dereceye girecek ekipler, yarın gerçekleştirilecek Caddebostan Etabı'nın ardından belli olacak.