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210 kilometreyle giderken kaza yaptı! Toprak Razgatlıoğlu ölümden döndü

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yarışacak olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. antrenmanında 210 kilometre hızla giderken kaza yaptı. İlk kontrollere göre sağlık durumu iyi olan ay-yıldızlı sporcu Toprak, tüm tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yarışacak olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. antrenmanında yaşadığı kazayla yürekleri ağza getirdi.

210 KİLOTMETREY LE GİDERKEN KAZA YAPTI

Ay-yıldızlı sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 210 kilometre hızla giderken kaza geçirdi. İlk kontrollere göre sağlık durumu iyi olan Toprak, tüm tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

YARIŞLAR NE ZAMAN?

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek. Red Bull'un ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak. Toprak, 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'de birinci yarışına çıkacak. Milli pilot, 8 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de superpole ve saat 15.00'de 2. yarış için pistte sahne alacak.Yarışlar Red Bull TV'den canlı yayımlanacak.

REKOR KIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı. Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı. Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Comolokko61:

Tekerine taş değmesin şampiyon.

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hüseyin cesur:

adam adam , bu ülkenin içler acısı hali içinde seninle bari moral buluyoz kardeşim , tekerine taş değmesin

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