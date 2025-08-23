21 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı Dünya Şampiyonu

21 Yaş Altı Kadınlar Makaralı Yay Milli Takımı, Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Winnipeg kentindeki organizasyonda Defne Çakmak, Betül Özbek ve Begüm Yuva'dan oluşan milli takım, kadınlar makaralı yay 21 yaş altı takım kategorisinde altın madalya maçına çıktı.

Finalde Güney Kore'ye 227-227 eşitlik sonrası beraberlik atışlarında 29-28 üstünlük kuran ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki ikinci madalyasını kazandı.