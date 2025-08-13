21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Milli takım, çeyrek finalde Japonya-Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-23 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Milli takım, Japonya- Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

15 Ağustos Cuma günü oynayacak çeyrek finale mücadelesi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
