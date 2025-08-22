21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye Yenildi

Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milli takım, gruptaki 3. maçında Fas ile mücadele edecek.

Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye 3-2 kaybetti.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki karşılaşmada 25-21, 13-25, 22-25, 25-21 ve 7-15'lik setlerle mağlup oldu.

Milli takım, gruptaki 3. maçında yarın TSİ 09.00'da Fas ile karşılaşacak.

Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren ekipler, adlarını son 16'ya yazdıracak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
