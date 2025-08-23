21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Fas'ı 3-0 ile Geçti

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas'ı 3-0 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Milli takım, 25 Ağustos'ta Mısır ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas'ı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki karşılaşmayı 25-20, 25-21, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Organizasyondaki ilk galibiyetini alan milli takım, gruptaki 4. maçında 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 06.00'da Mısır ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
