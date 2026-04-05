21. Uluslararası Runtalya Maratonu başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Antalya Valiliği koordinesinde düzenlenen 21. Uluslararası Runtalya Maratonu, 82 ülkeden 10 binden fazla sporcunun katılımıyla başladı. Maraton, yarı maraton, 10K, 5K ve TeamRun kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Cam Piramit önünden verilen startla başlayan maratonda, Antalya Valisi Hulusi Şahin sporcularla birlikte heyecanı paylaştı. Start programına; protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Maraton startında Vali Şahin ve katılımcılarca taşınan Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ne ait 'Antalya'da Deniz Hep Temiz' pankartı dikkat çekti. Denizlerin korunması, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, etkinlik kapsamında geniş kitlelere ulaştırıldı.

Türkiye'nin En Büyük 'Lifestyle' Maratonu

2006 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Runtalya Maratonu; profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra markaları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren önemli bir spor ve yaşam etkinliği olma özelliğini sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük 'lifestyle' maraton etkinliklerinden biri olarak öne çıkan organizasyon kapsamında, yarışların ardından ödül töreni ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - ANTALYA

500

