21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Sona Erdi
Samsun'da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası başarıyla tamamlandı. 600 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri sorunsuz ve sakatlıksız bir süreç geçirdiklerini belirtti. Gelecek yıl da aynı tarihlerde şampiyonanın devam ettirilmesi planlanıyor.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcu mücadele etti.
Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, AA muhabirine, "Sorunsuz ve sakatlıksız müsabaka günleri geçirdik. İnşallah seneye de yine aynı tarihlerde Samsun'un ev sahipliği yapacağı bu organizasyonu devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor