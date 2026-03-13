21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Zeki Murat Göle'ye hiçbir soru sorulmazken, deneyimli hocanın basın toplantısı sadece 21 saniye sürdü. Göle, taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA SORU SORULMADI

Basın toplantısının yapılacağı alana giriş yapmasının ardından basın mensuplarından soru bekleyen deneyimli hoca Zeki Murat Göle'ye hiçbir basın mensubu soru sormadı.

''ÖZÜR DİLERİZ, GERÇEKTEN BİR ŞOK!''

Daha sonrasında sözü alan Zeki Murat Göle, alınan yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür dileyerek, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" dedi.

21 SANİYE SÜRDÜ

Zeki Murat Göle'nin Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısı 21 saniye sürdü.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSedat A.:

Allah'ın hesabı şaşmaz. Özellikle Ramazan da hiç şaşmaz.

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

SENİN ALLAHIN KİM NE HESABI OLUR ALLAHIN FB İLE.

Haber Yorumlarısahin Cavdar:

Kukla veya noter ne anlarsınız tedesco zaten iyi bir teknik direktör olsa kendi ekibininden olmayan birini ikinci adam kabul etmez

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

