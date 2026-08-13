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2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da!

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2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı turnuvaya İstanbul ev sahipliği yapacak.

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ?? Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."

Kaynak: AA
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