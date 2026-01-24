Avrupa'nın en hızlı pedalları Konya'da yarışacak

KONYA Olimpik Velodromu'nun 1-5 Şubat tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı ve 30 farklı ülkeden 315 sporcunun katılacağı '2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası' başlıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, "Müsabakalar esnasında da kırılan rekorlar da var. Bu da bizim pistimizin en hızlı pist olarak anılmasına vesile oldu. Şimdi 1-5 Şubat tarihleri arasında Avrupa Pist Bisiklet Şampiyonası organize edeceğiz. Bu da bizi tekrar heyecanlandırıyor" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya Olimpik Velodromu'nun 1-5 Şubat tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın öncesinde Konya'da medya bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, "Müsabakalar esnasında da kırılan rekorlar da var. Bu da bizim pistimizin en hızlı pist olarak anılmasına vesile oldu. Hemen akabinde 11 aylık bir süre zarfında şimdi 1-5 Şubat tarihleri arasında Avrupa Pist Bisiklet Şampiyonası organize edeceğiz. Bu da bizi tekrar heyecanlandırıyor. Şu ana kadar 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonu yapıldı. Artık bu hafta takımları bekleyeceğiz. Ön hazırlık antrenman dönemi olacak. Umarım hem federasyonumuz için hem ülkemiz için hem de Konya'mız için güzel bir organizasyon olur" diye konuştu.