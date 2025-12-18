Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Türkiye ayağı Antalya'da yapılacak

Haberler

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Yarış, FIM Hard Enduro Motosiklet Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı olarak önemli bir yer tutacak.

FIM Hard Enduro Motosiklet Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ile Afrika olmak üzere 4 kıtada düzenlenecek 9 ayaklı şampiyonada, Türkiye yine takvimin durakları arasında yer aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, şampiyonanın 8'inci etabı olarak koşulacak.

Nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar sürecek şampiyona, 17-19 Nisan tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek 24MX Alestrem Hard Enduro ile start alacak. Organizasyon, 1-3 Mayıs'ta Portekiz'de Extreme XL Lagares, 18-20 Haziran'da ABD'nin Idaho eyaletinde Silver Kings Hard Enduro, 10-12 Temmuz'da İtalya'da Abestone Rodeo Miravalle etaplarıyla devam edecek.

Takvimin yeni duraklarından biri olan İsveç, Forza Orza ile 20-22 Ağustos 2026 tarihlerinde Orsa Grönklitt'te yapılacak organizasyonda, FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Şampiyona, 11-13 Eylül'de İtalya'da Wild Woods Extreme, 23-26 Eylül'de ise Afrika kıtasında The Roof of Africa etaplarıyla devam edecek.

Zorlu parkur, dere geçişleri ve eşsiz doğa manzarasıyla öne çıkan Kemer Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde motosiklet yarışçılarını ağırlayacak.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Spor
