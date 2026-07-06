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Milli okçular, Dünya Kupası'nın İspanya ayağında mücadele edecek

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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı, 7-12 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek. Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 milli sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı ekip, sezonun önceki etaplarında toplam 12 madalya kazandı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağı, yarın İspanya'da başlayacak.

Başkent Madrid'in 7-12 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 16 sporcu temsil edecek.

Ay-yıldızlı sporcular, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağında 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Çin etabında 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya ayağında ise 1 altın madalya kazandı.

Turnuvanın İspanya etabında Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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