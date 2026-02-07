2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların ilk gününde, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Alp disiplini erkekler inişte İsviçreli Franjo von Allmen, bir dakika 51.61 saniyelik derecesiyle oyunların ilk altın madalyasını kazandı. Müsabakada İtalyan kayakçılar Giovanni Franzoni gümüş, Dominik Paris bronz madalyanın sahibi oldu.

İsveçli Frida Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlonda 53 dakika 45.2 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı. Aynı ülkeden Ebba Andersson gümüş, Norveçli Heidi Weng ise bronz madalya elde etti.

Sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı. Norveçli Ragne Wiklund gümüş, Kanadalı Valerie Maltais bronz madalyaya uzandı.

Snowboard erkekler big air finalinde altın madalya, 179,50 puanla Japon Kira Kimura'nın oldu. Bir diğer Japon sporcu Ryoma Kimata gümüş, Çinli Yiming Su bronz madalya kazandı.

Kayakla atlama kadınlar normal tepede ise Norveçli Anna Odine Stroem, 267,3 puanla altın madalyaya ulaştı. Sloven Nika Prevc gümüş, Japon Nozomi Maruyama da bronz madalya aldı.