2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Yarın 7 disiplinde yapılacak madalya müsabakalarında alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalyalar sahiplerini bulacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 7 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların ikinci gününde, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya müsabakaları yapılacak.

Alp disiplini kadınlar iniş, biatlon karışık takım 4x6 kilometre, kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon, artistik buz pateni takımlarda tek erkekler serbest program, kızak tek erkekler, snowboard erkekler ve kadınlar paralel büyük slalom ile sürat pateni erkekler 5 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500

