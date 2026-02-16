2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 9. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya mücadelesi yapıldı.

İtalyan Federica Brignone, alp disiplini kadınlar büyük slalomda 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı. Bu kategoride İsveçli Sara Hector gümüş, Norveçli Thea Louise Stjernesund, bronz madalya elde etti.

Biatlon erkekler 12,5 kilometre takipte altın madalya, 31.11.9'luk süresiyle İsveçli Martin Ponsiluoma'nın oldu. Norveçli Sturla Holm Laegreid gümüş, Fransız Emilien Jacquelin ise bronz madalya aldı. Biatlon kadınlar 10 kilometre takipte ise İtalyan Lisa Vittozzi altın, Norveçli Maren Kirkeeide gümüş, Fin Suvi Minkkinen bronz madalyaya uzandı.

Kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, 1.04.24.5'lik zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Norveçli sporcu Johannes Hoesflot Klaebo, kış oyunlarında 9 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu. Müsabakada Fransa gümüş ve İtalya bronz madalya kazandı.

Kanadalı Mikael Kingsbury, serbest stil kayak erkekler çiftler moguls finalinde rakibine 30-5 üstünlük kurarak altın madalya elde etti. Japon Ikuma Horishima gümüş, Avustralyalı Matt Graham bronz madalyayı boynuna taktı.

Büyük Britanyalı Tabitha Stoecker-Matt Weston ikilisi, 1.59.36'lık derecesiyle skeleton karışık takım kategorisinde altın madalyaya ulaştı. Alman sporcuların podyumu tamamladığı yarışta Susanne Kreher-Axel Jungk çifti gümüş, Jacqueline Pfeifer-Christopher Grotheer ikilisi bronz madalya sevinci yaşadı.

Sürat pateni kadınlar 500 metrede Hollandalı Femke Kok, 36.49 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı. Aynı ülkeden Jutta Leerdam gümüş, Japon Miho Takagi ise bronz madalyayla günü bitirdi.

Büyük Britanya, snowboard kros karışık takımda altın madalyaya uzandı. Bu dalda İtalya gümüş, Fransa bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün son madalyaları ise kayakla atlama kadınlar büyük tepe kategorisinde verildi. Bu kategoride Norveçli Anna Odine Stroem, 284,8 puanla altın madalya alırken aynı ülkeden Eirin Maria Kvandal gümüş, Sloven Nika Prevc ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 9. gününde ayrıca bobsled, curling, artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.