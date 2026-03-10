Haberler

Okçulukta Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen seçme yarışmasının ardından Klasik Yay Milli Takımı'nın kadın ve erkek kadrosu belirlendi. Kadroda toplamda 8 sporcu yer alıyor.

Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre klasik yay kadınlar ve erkeklerde 4'er sporcu milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nı Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan ve Canse Duru Tarakçı oluşturdu.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nda ise Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Harun Kırmızıtaş yer aldı.

Makaralı yay kategorisinde milli takım, Antalya'da geçen yıl kasım ayında yapılan milli takım seçme yarışmasının ardından belli olmuştu. İlk 4 sırayı elde eden kadın ve erkek okçular, bu kategoride milli takıma girmişti.

Erkekler makaralı yayda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Kerem Özkan; kadınlar makaralı yayda Yeşim Bostan Uçar, Defne Çakmak, Hazal Burun ve Emine Rabia Oğuz milli takıma seçilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
