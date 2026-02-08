2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
Norveçli kayakçı Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde altın madalya kazandı. Yarışı 46 dakika 11 saniyelik süreyle tamamlayarak, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Son dünya şampiyonasını 6 altın madalyayla tamamlayan Johannes Hoesflot Klaebo, Milano-Cortina 2026'ya da zaferle başladı.
Fransız Mathis Desloges, 2 saniye farkla gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise liderin 2.1 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.