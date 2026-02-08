Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Norveçli kayakçı Johannes Hoesflot Klaebo, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde altın madalya kazandı. Yarışı 46 dakika 11 saniyelik süreyle tamamlayarak, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Son dünya şampiyonasını 6 altın madalyayla tamamlayan Johannes Hoesflot Klaebo, Milano-Cortina 2026'ya da zaferle başladı. Yarışı 46 dakika 11 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Norveçli kayakçı, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Fransız Mathis Desloges, 2 saniye farkla gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise liderin 2.1 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
